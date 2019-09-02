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Кто в РПЛ совершит самый громкий трансфер «на флажке»?

Кто в РПЛ совершит самый громкий трансфер «на флажке»?
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 2 сентября, в России закрывается летнее трансферное окно. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто в РПЛ совершит самый громкий трансфер «на флажке»?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

Варианты ответов: «Динамо», «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Ростов», «Спартак», ЦСКА, кто-то другой.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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