Боярский: в Москве побеждён наш извечный соперник, другие могут завидовать

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (0:1).

«Спартак» ни в чём не уступал «Зениту», но получилось так, что судьбу матча решил Юрий Жирков. Другие могут завидовать. Эта победа позволяет команде Семака иметь психологическое преимущество над «Спартаком» в чемпионате. А как же, конечно! Побеждён извечный наш соперник в Москве после долгих лет. Нам были необходимы эти три очка, чтобы вернуться на вершину таблицы. Всех с победой «Зенита», — цитирует Боярского «Спорт уик-энд».

«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое. В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а сине-бело-голубые дома встретятся с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 15 сентября.