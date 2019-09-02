Лукаку: хочу ещё больше помочь «Интеру», в том числе, отдавая голевые передачи

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу своей команды над «Кальяри» со счётом 2:1 в матче второго тура чемпионата Италии. Бельгиец забил победный мяч с пенальти.
«Я очень рад этим первым двум победам в лиге и сегодняшнему успеху. Это был тяжелый матч, нам пришлось побороться, но это то, что мы должны делать в каждой игре, я рад за команду и за наших болельщиков.
Забивать в этой футболке — отличное чувство, я хочу ещё больше помочь команде, в том числе, отдавая голевые передачи. Цель — продолжать в том же духе», — приводит слова Лукаку Football Italia.
Напомним, форвард забил уже второй мяч в двух играх за чёрно-синих.
«Интер» возглавил турнирную таблицу Серии А, набрав 6 очков и опережая «Ювентус» и «Торино» лишь за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
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