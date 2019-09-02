Коноплянка близок к переходу в «Шахтёр»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка близок к тому, чтобы перейти в «Шахтёр». Об этом сообщил итальянский журналист Джалука Ди Марцио. Возможный трансфер должен состояться сегодня, 2 сентября, в последний день трансферного окна на Украине.



Спортивный директор «Шальке» Йохен Шнайдер ранее сообщал, что украинский футболист, скорее всего, останется в Гельзенкирхене. Коноплянка пропустил предсезонную подготовку с командой из-за поиска клуба для трансфера.



Ранее была информация об интересе со стороны «Бешикташа», контактах с «Сампдорией» и «Ромой», но переход так и не состоялся.



Напомним, что полузащитник «Шахтёра» Тайсон не попал в заявку на матч с «Олимпиком». Ранее через социальные сети он просил отпустить его из «Шахтёра».



Коноплянка может перебраться в Серию А