«ПСЖ» может арендовать Икарди у «Интера» с правом выкупа контракта

Форвард «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру во французском «ПСЖ». В настоящее время жена футболиста и ряд посредников ведут переговоры с итальянским клубом по этому поводу, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.



«Переговоры с «Интером» касаются аренды игрока с правом выкупа. Первичные условия по обычной аренде были отклонены», — написал Ди Марцио в «Твиттере».

Главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне. Интерес к 26-летнему аргентинцу проявляли «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Монако» и «Атлетико».



Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.