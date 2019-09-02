«Наполи» объявил о подписании контракта с Льоренте
Нападающий Фернандо Льоренте официально стал футболистом «Наполи». Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды. Сроки и детали сделки пока не разглашаются. Испанский футболист перешёл в новый клуб в статусе свободного агента.
Ранее Фернандо выступал за «Басконию», «Бильбао Атлетик», «Ювентус», «Севилью», «Суонси Сити» и «Тоттенхэм». В национальную команду Испании призывался в последний раз в 2013 году. В 2010 году выиграл чемпионат мира в ЮАР, а в 2012 году стал чемпионом Европы. Всего за свою карьеру Льоренте провёл 614 матчей, в которых стал автором 196 голов.
«Наполи» по итогам двух туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав три очка.
Льоренте может перейти в «Наполи»
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