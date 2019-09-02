Игроки сборной России поздравили с началом нового учебного года

Футболисты сборной России записали видеоролик, в котором поздравили с началом нового учебного года. В записи приняли участие Николай Комличенко, Дмитрий Баринов, Алексей Ионов, Фёдор Кудряшов и Сослан Джанаев.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

Сборная России начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45).

Календарь отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года можно посмотреть на «Чемпионате».