Черчесов допустил возвращение Акинфеева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что по-прежнему общается с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым, который после чемпионата мира — 2018 объявил о завершении карьеры в национальной команде.



«Чтобы была такая нога, как у Акинфеева, нужна голова. Голова должна подсказывать правильные вещи. Мы с ним недавно виделись, переписываемся, созваниваемся. Он меня поздравлял после выигрышных матчей. Так что связь не теряем. Можем ли ещё надеяться на ногу? Пока ЦСКА, а там посмотрим, как в будущем будет всё выглядеть», — сказал Черчесов в интервью Welcome2020.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за который выступает на протяжении всей профессиональной карьеры. Голкипер дебютировал в составе московского клуба в 2002 году и за это время провёл за «армейцев» более 400 матчей.