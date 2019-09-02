Фанат «Енисея» объявил голодовку из-за поражений команды

Болельщик «Енисея» Константин Литвинов объявил голодовку, поводом для которой стало провальное начало сезона его любимой команды. Он отметил, что очень разочарован игрой красноярской команды, которая занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ после 11 туров.



Литвинов сообщил, что болеет за красноярский клуб с 1988 года, а в нынешнем сезоне чувствует «нежелание спортсменов играть».



«Поэтому я объявляю голодовку. Следующая игра состоится через неделю в Воронеже с командой «Факел». До этой игры я буду голодать. Если «Енисей» не выиграет, я продолжу голодовку. Может быть, меня увидят футболисты. Футболисты, помните, что из-за вас кто-то сейчас голодает. Если вы не будете побеждать, я умру. Я жду вашей победы. Помните об этом», — заявил Литвинов в своём YouTube-канале.