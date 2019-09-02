Игроки сборной России поздравили Черчесова с днём рождения

Футболисты сборной России сегодня, 2 сентября, перед началом тренировки поздравили главного тренера Станислава Черчесова с днём рождения. Сегодня специалисту исполняется 56 лет. Черчесову подарили футболку с номером 56.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сборная России проводит тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск).

После четырёх туров российская команда занимает в своей отборочной группе второе место, отставая от лидирующей сборной Бельгии на три очка.

Календарь отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года можно посмотреть на «Чемпионате».