Защитник «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Парму»
«Парма» объявила о подписании контракта с защитником Маттео Дармианом, который ранее выступал за «Манчестер Юнайтед». Как сообщает официальный сайт итальянской команды, соглашение было подписано до лета 2023 года.
В прошлом сезоне Дармиан провёл за «Манчестер Юнайтед» всего семь матчей. Защитник выступал в составе манкунианцев с 2015 года.
Ранее футболист играл также за «Милан», «Падову», «Палермо» и «Торино». 1 июня 2014 года Дармиан был включён в окончательную заявку сборной Италии на чемпионат мира 2014 года. Спустя две недели дебютировал на чемпионате мира в матче со сборной Англии.
«Парма» после двух туров занимает в турнирной таблице Серии А восьмое место, набрав три очка.
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