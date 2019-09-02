Черчесов: Чалов знает моё мнение, теперь задача Фёдора — принимать его или нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что объяснил нападающему ЦСКА Фёдору Чалову решение не приглашать его на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном. По словам специалиста, теперь задача молодого форварда принять и осмыслить это решение.
«Сейчас я Чалова не вызвал в основную сборную, он поедет в молодёжную. Никто этого не знал, но я ему до вызова сам звонил и объяснил ситуацию. Есть вещи, которые надо объяснять, чтобы футболист всё понимал. Он знает моё мнение. Теперь это его задача — понял и принял он это или нет. Во всяком случае мы никогда не лицемерим и говорим то, что есть. Футболист принял — да, а не принял...», – сказал Черчесов в интервью Welcome2020.
Сборная России сегодня, 2 сентября, проводит тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск).
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