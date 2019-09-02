Кто был лучшим игроком 8-го тура РПЛ?
Накануне завершился 8-й тур Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим игроком 8-го тура РПЛ?
Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.
На это звание претендуют: Ари («Краснодар»), Вандерсон («Краснодар»), Седрик Гогуа (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Сочи»), Магомед Оздоев («Зенит»), Евгений Чернов («Ростов») и Эльдор Шомуродов («Ростов»).
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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