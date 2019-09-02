Черчесов: женщин тренировать бы не стал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не смог бы тренировать женщин, а также ответил на вопрос, что необходимо, чтобы команда добивалась хороших результатов.



«Вчера смотрел матч нашей женской сборной против Словакии. Очень хорошо играли. Но женщин тренировать бы не стал. Что надо делать, чтобы показывать достойные результаты? Во-первых, подбирать соответствующих игроков, которые хотят играть. В Советском Союзе было выражение: «Тренируйте меня, тренеры». Вот такие футболисты нам не нужны. Я должен говорить футболисту, что у нас чемпионат мира? Мы должны подсказывать игрокам что-то, помогать», — сказал Черчесов в интервью Welcome2020.

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