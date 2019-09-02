Комличенко: не могу ответить на вопрос о переходе в ЦСКА, завтра всё узнаем
Нападающий «Млады Болеслава» и сборной России Николай Комличенко ответил на вопрос о его возможном переходе в ЦСКА. Ранее появилась информация, что ЦСКА полностью согласовал трансфер российского форварда, а сумма трансфера составит около € 2,5 млн.
«Не могу сейчас ответить на вопрос о переходе в ЦСКА. Завтра всё узнаем. На меня никак не влияет неопределённость с клубом, вообще не думаю об этом. Чувствую себя отлично, на сто процентов. По поводу моей роли на поле мы с Черчесовым не разговаривали. Буду готов выйти и на полминуты, если буду нужен. По поводу моего покера — несколько человек поздравили, не более. Шутили немного, говорили, что покермен», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
ЦСКА заплатит за Комличенко около € 2,5 млн
- 2 сентября 2019
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