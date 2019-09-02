Чичарито стал игроком «Севильи»

Мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес перешёл из лондонского «Вест Хэм Юнайтед» в «Севилью». Испанцы заплатили за форварда компенсацию в размере € 8 млн, сообщает Goal.com.

Эрнандес перешёл в «Вест Хэм» из леверкузенского «Байера» в 2017 году за 17,8 млн евро.



В сезоне-2018/19 Чичарито провёл за «Вест Хэм» 25 матчей в английской Премьер-лиге. На его счету семь забитых мячей. В текущем сезоне на счету мексиканского форварда один гол в двух матчах АПЛ. Всего за «молотобойцев» Хавьер сыграл 63 матча, забил 17 мячей и сделал 4 голевые передачи. Контракт нападающего с лондонцами истекает в июне 2020 года.



Ранее Эрнандес защищал цвета английского «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и леверкузенского «Байера», откуда перешёл в «Вест Хэм» за € 17,8 млн. В составе сборной Мексики футболист провёл 108 матчей, в которых отметился 51 голом.