Нойштедтер рассказал, чем выделяется сборная Шотландии
Защитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер поделился мнением о предстоящем отборочном матче Евро-2020 с командой Шотландии. Встреча состоится 6 сентября в Глазго.
«Мне всё равно, где играть — в России или Турции. Самое главное, что тренер вызвал меня в сборную. Никогда не играл с шотландцами. Будет хороший матч, сильная атмосфера. Шотландцы выделяются физикой, будут с первых минут прессинговать. Нам же надо сыграть спокойно», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
После четырёх туров российская команда занимает в своей отборочной группе второе место, отставая от лидирующей сборной Бельгии на три очка.
Календарь отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года можно посмотреть на «Чемпионате».
- 2 сентября 2019
-
14:25
-
14:14
-
14:11
-
14:04Игбун близок к переходу в «Динамо» Эксклюзив
-
14:02
-
13:50
-
13:47
-
13:41
-
13:32
-
13:28
-
13:18
-
13:17
-
13:04
-
12:53
-
12:46
-
12:41
-
12:37
-
12:28
-
12:25
-
12:17
-
12:05
-
12:01
-
11:47
-
11:28
-
11:24
-
11:07
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:16
-
10:07
-
10:00
-
09:56
-
09:44
-
09:29
Партнерский контент