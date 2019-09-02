Нойштедтер рассказал, чем выделяется сборная Шотландии

Защитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер поделился мнением о предстоящем отборочном матче Евро-2020 с командой Шотландии. Встреча состоится 6 сентября в Глазго.

«Мне всё равно, где играть — в России или Турции. Самое главное, что тренер вызвал меня в сборную. Никогда не играл с шотландцами. Будет хороший матч, сильная атмосфера. Шотландцы выделяются физикой, будут с первых минут прессинговать. Нам же надо сыграть спокойно», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

После четырёх туров российская команда занимает в своей отборочной группе второе место, отставая от лидирующей сборной Бельгии на три очка.



Календарь отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года можно посмотреть на «Чемпионате».