Роналду, Месси и ван Дейк — претенденты на звание игрока года по версии ФИФА
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк вошли в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола. Об этом сообщила пресс-служба организации. Церемония вручения наград ФИФА состоится 23 сентября в Милане.
Звание «Игрок года ФИФА» — ежегодная награда, которая вручается с 1991 года. С 2010 по 2015 год лучшему футболисту года вручалась награда «Золотой мяч ФИФА», созданная в результате объединения наград «Игрок года ФИФА» и «Золотой мяч (France Football)». В 2016 году ФИФА и французское издание прекратили сотрудничество, и награды за 2016 год снова начали вручаться раздельно.
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