Экс-нападающий ЦСКА Думбия перешёл в «Сьон»

Швейцарский «Сьон» объявил о подписании контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия. В середине августа соглашение с 31-летним футболистом расторгла испанская «Жирона». В «Сьоне» Сейду будет выступать под 88-м номером.
«Я очень рад, что мы смогли достичь договорённости с Сейду. У него есть опыт выступления в Швейцарии, так что времени на адаптацию не потребуется. Он должен помочь нам достичь поставленных целей в чемпионате. С нетерпением жду возможности увидеть его игру в форме „Сьона“, — цитирует президента клуба Кристиана Константена официальный сайт „Сьона“.
Фото доступно в «твиттере» «Сьона».
Думбия выступал за «Жирону» с 2018 года. В составе испанского клуба он принял участие в 22 матчах, в которых стал автором трёх забитых мячей.
В России Сейду играл за ЦСКА с 2010 по 2015, а также с 2015 по 2016 год. За «армейцев» форвард провёл около 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 результативных передач. В Швейцарии Сейду ранее защищал цвета «Янг Бойз» и «Базеля».
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