Чернов бы одобрил: топ-сейвы полевых игроков в футболе

Предлагаем вашему вниманию подборку невероятных сейвов полевых игроков в футболе. Напомним, что недавно защитник «Ростова» Евгений Чернов помог своей команде удержать победу в концовке выездного матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:1).



В компенсированное время при счёте 2:1 в пользу «Ростова» голкипер гостей Егор Бабурин ошибся на выходе. Нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов пробил головой, но Чернов в падении на ленточке остановил мяч. После отскока в упор по воротам жёлто-синих пробил форвард Лука Джорджевич, но Чернов снова спас свою команду.

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