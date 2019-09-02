Ветераны «Спартака» посетили школу, где учился Черенков

В школе №384 на западе Москвы, где учился Фёдор Черенков, 2 сентября прошли праздничные мероприятия с участием заслуженных ветеранов «Спартака» — Сергея Родионова, Юрия Гаврилова, Сергея Новикова и Владимира Сочнова.
«На линейке, посвящённой началу нового учебного года, было объявлено, что отныне один из корпусов школы носит имя Фёдора Фёдоровича», — сообщает официальный сайт красно-белых.
Видео доступно на странице московского «Спартака» в YouTube.
Ранее, 25 июля, в день 60-летия Черенкова, в холле школы был открыт мемориал, посвящённый знаменитому футболисту.
Черенков скончался 4 октября 2014 года. Он выступал за «Спартак» в период с 1978 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах. В составе красно-белых трижды становился чемпионом СССР (в 1979, 1987 и 1989 годах) и один раз чемпионом России (в 1993 году).
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