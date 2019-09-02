«Злопыхатели, тссс». Дзюба опубликовал картинку со львом, душащим кабана
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победного матча со «Спартаком» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги опубликовал в социальной сети картинку со львом, душащим кабана. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Всех наших с победой! Злопыхатели тссс», — написал Дзюба в «Инстаграме».
«Злопыхатели, тссс». Дзюба опубликовал картинку со львом, душащим кабана
«Зенит», набрав 17 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — 6-е.
В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а сине-бело-голубые дома встретятся с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 15 сентября.
- 2 сентября 2019
-
15:53
-
15:46
-
15:46
-
15:34
-
15:29
-
15:27
-
15:14
-
15:07
-
15:06
-
15:02
-
14:44
-
14:42
-
14:38
-
14:25
-
14:14
-
14:11
-
14:04Игбун близок к переходу в «Динамо» Эксклюзив
-
14:02
-
13:50
-
13:47
-
13:41
-
13:32
-
13:28
-
13:18
-
13:17
-
13:04
-
12:53
-
12:46
-
12:41
-
12:37
-
12:28
-
12:25
-
12:17
-
12:05
-
12:01
Партнерский контент