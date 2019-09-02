Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победного матча со «Спартаком» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги опубликовал в социальной сети картинку со львом, душащим кабана. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Всех наших с победой! Злопыхатели тссс», — написал Дзюба в «Инстаграме».

«Злопыхатели, тссс». Дзюба опубликовал картинку со львом, душащим кабана

«Зенит», набрав 17 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — 6-е.



В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а сине-бело-голубые дома встретятся с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 15 сентября.