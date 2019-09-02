Титов — о ситуации в «Енисее»: рыба гниёт с головы

Егор Титов, входивший ранее в тренерский штаб красноярского «Енисея», рассказал о причинах, по которым клуб опустился на последнее место в ФНЛ.

«Слежу за «Енисеем», знаю, что они идут на последнем месте в ФНЛ. Но чтобы понимать, что там происходит, нужно находиться внутри. Из того, что я знаю, скажу так: рыба гниёт с головы.

«Енисей» — клуб бюджетный. Есть футболисты, тренерский штаб, руководство. А есть губернатор, который курирует этот вопрос. Как мне кажется, в этом городе для футбола создано минимум. Да, есть прекрасный манеж, но это для ФНЛ. При этом нет базы, что решило бы сразу несколько проблем. База — это дом, но в Красноярске и этого нет.

Никакой обиды на «Енисей» нет. Понимание того, что происходит, приходило в процессе работы. Пожелания, которые у нас появлялись, постепенно сходили на нет.

Наша вина в вылете? Скорее всего, она есть, мы же отвечали за результат. К сожалению, не выполнили задачу остаться в РПЛ. Но здесь есть очень много «но» — если их рассказать, это будет сенсацией. В том, что мы были в команде до конца, большую роль сыграл человеческий фактор.

По поводу будущего ничего не могу сказать. Есть тренерский штаб, и мы его члены. Идём нога в ногу, на данный момент я ориентирован исключительно на работу с Аленичевым», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.