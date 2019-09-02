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«Брюгге» арендовал форварда Дьяна, которым интересовались «Спартак» и «Динамо»

«Брюгге» арендовал форварда Дьяна, которым интересовались «Спартак» и «Динамо»
Футбол / Прочие турниры 0

Бельгийский «Брюгге» объявил о переходе сенегальского нападающего турецкого «Галатасарая» Мбайе Дьяна на правах аренды. Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему футболисту проявляли московские «Спартак» и «Динамо», а также «Монако», лиссабонский «Спортинг» и «Андерлехт».

В прошлом сезоне Дьян выступал за «Касымпашу», в составе которой сыграл 29 матчей в чемпионате Турции, забив 30 мячей (12 — с пенальти). С этим результатом форвард стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги.

Контракт Дьяна с «Галатасараем» рассчитан до лета 2023 года. В арендном соглашении с «Брюгге» предусмотрена возможность выкупа контракта.

«Брюгге» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая на одно очко от «Стандарда» и имея игру в запасе.

Дьян из «Галатасарая» оценивает предложения «Спартака», «Динамо» и ещё 3 клубов
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