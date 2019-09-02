«Краснодар» объявил о переходе Фернандеша

«Краснодар» объявил о подписании контракта с Мануэлом Фернандешем. Соглашение с португальским полузащитником заключено до конца сезона.

В 2014 году хавбек подписал долгосрочный контракт с «Локомотивом», где и выступал до последнего времени. В составе «железнодорожников» он выиграл Премьер-Лигу (2018) и стал трёхкратным обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019). В сезоне-2017/18 португалец попал в число 33 лучших футболистов чемпионата России по версии РФС.



«В настоящий момент все детали перехода Мануэла Фернандеша в «Краснодар» согласованы. 33-летний полузащитник успешно прошёл медицинское обследование и подписал с «быками» личный контракт. Он перешёл в «Краснодар» в статусе свободного агента», — говорится на официальном сайте «быков».