Голодающий фанат «Енисея»: судя по интервью, Титов — человек весёлый и циничный

Болельщик «Енисея» Константин Литвинов, который объявил голодовку из-за провального начала сезона его любимой команды, прокомментировал слова Егора Титова о том, что поклонник красноярского клуба просто решил похудеть.



«Что бы ни говорили про Аленичева, он вывел команду в Премьер-Лигу. Другой вопрос, почему он не смог её там удержать. На мой взгляд, причина в том, что не успели подготовить стадион. С самого начала всё пошло наперекосяк, и это подкосило команду. Что произошло потом — большой вопрос к клубу. Как можно было назначить тренером Алексеева, у которого нет лицензии?



Титов сказал, что я хочу похудеть? Судя по интервью, он человек весёлый и циничный. Может сказать какие-то слова, не подумав. Ну, пусть думает, как считает нужным. Тем более я и впрямь похудею. До всей этой истории я весил 85 килограмм. Думаю, к «Факелу» будет что-то в районе 80», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

Титов – о голодовке фаната «Енисея»: видимо, человек решил похудеть