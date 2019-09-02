Президент РПЛ прокомментировал трансфер Сутормина

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением по поводу ситуации с полузащитником Алексеем Суторминым.



Ранее стало известно, что переход 25-летнего футболиста из «Оренбурга» в «Рубин» был зарегистрирован 28 июня и по его условиям была предусмотрена фиксация оплаты до 1 августа в размере 50 тыс. рублей. Трансфер Сутормина из «Рубина» в «Зенит» зарегистрирован 8 июля и предусматривает аналогичную выплату в аналогичные сроки.

«Что касается Сутормина, то я могу сказать, что лига действовала в рамках предоставленных нам документов. А с точки зрения общей ситуации, конечно, с клубами надо разговаривать. Мы не знаем, что там происходило внутри. Компенсация за игрока, который достиг определённых высот, обязательно должна быть. В данном случае мне не очень корректно обсуждать, что и как у них происходит», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.