Прядкин: клубы не обращались с жалобами на слова Евсеева о дочернем «Газпроме»
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что тренер «Уфы» Вадим Евсеев не будет наказан за то, что после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги назвал «Оренбург» «дочерним Газпромом».
«Надо поднять устав РФС. Мы можем обратиться в комитет по этике, но многие вещи говорятся на эмоциях. Дело в том, что в комитет по этике может обращаться президент РФС. Пока жёсткой реакции я не увидел, как и обращения из клубов. Кияев свою позицию высказал. Но тренерская профессия очень трудная и эмоциональная. Возможно, Евсеев выступил на эмоциях. Конечно, себя нужно контролировать и высказываться аккуратно, с уважением относиться к своим соперникам. Пока такой вопрос не поднимался», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
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