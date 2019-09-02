Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА: Бийол из-за травмы не поедет в расположение сборной Словении

ЦСКА: Бийол из-за травмы не поедет в расположение сборной Словении
Футбол / РПЛ 0

После матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол прошел обследование в одной из московских клиник. Оно выявило у Бийола повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

«Из-за травмы Яка не поедет в расположение сборной Словении и будет восстанавливаться в Москве», — говорится на официальном сайте «армейского» клуба.

В итоге ЦСКА обыграл «Арсенал» со счётом 2:1.В турнирной таблице Премьер-Лиги подопечные Виктора Гончаренко занимают 3-е место, набрав в восьми матчах 16 очков.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Гончаренко прокомментировал повреждения Ахметова и Бийола
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент