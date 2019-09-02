ЦСКА: Бийол из-за травмы не поедет в расположение сборной Словении

После матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол прошел обследование в одной из московских клиник. Оно выявило у Бийола повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.



«Из-за травмы Яка не поедет в расположение сборной Словении и будет восстанавливаться в Москве», — говорится на официальном сайте «армейского» клуба.

В итоге ЦСКА обыграл «Арсенал» со счётом 2:1.В турнирной таблице Премьер-Лиги подопечные Виктора Гончаренко занимают 3-е место, набрав в восьми матчах 16 очков.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».