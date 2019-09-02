Гогуа: только Господь знает, сколько я забью в этом сезоне

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа поделился впечатлениями от дебютного матча и гола во встрече против «Арсенала» (2:1).

«Я счастлив, что забил в первом же матче за ЦСКА! Но на этом игру можно забывать. Она позади, и нужно начинать думать о следующей. Комфортно себя ощущал, всё было здорово. У нас отличная атмосфера в команде. Ребята, тренер и все остальные меня хорошо приняли. Они отличные парни!



Нам в первом тайме немного мешало солнце. Ещё мы применяли искусственный офсайд, поэтому нам нужно было сохранять концентрацию. Всегда играть с поднятой головой, не опускать её. Но мы справились! Сколько голов рассчитываю забить в этом сезоне? Не могу сказать. Только Господь Бог это знает. Я верующий и сразу поблагодарил Бога за гол. Я получил свой шанс и использовал его», — цитирует Гогуа пресс-служба ЦСКА

В нынешнем сезоне Седрик стал автором уже трёх голов. Предыдущие два он забил в составе «Тамбова», за который выступал с 1 июля по 29 августа 2019 года.