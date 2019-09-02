«Тамбов» арендовал у «Спартака» нападающего Мелкадзе

Футбольный клуб «Тамбов» арендовал форварда «Спартака» Георгия Мелкадзе. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт красно-белых.

22-летний Мелкадзе — воспитанник красно-белых. С 11 лет он занимался в Академии, потом выступал за дубль и «Спартак-2», в составе которого забил 20 мячей за 61 матч.



Георгия дебютировал за основу «Спартака» в мае 2015 года, и с тех пор на его счету 22 матча за красно-белых. В сезоне-2017/18 форвард уже уходил в аренду в «Тосно».



«Спартак» после восьми туров Премьер-Лиги набрал 14 очков и занимает 6-е место. Тамбов с пятью очками замыкает турнирную таблицу.

«Тамбов» и «Спартак» сыграли друг с другом в третьем туре Премьер-Лиги. Красно-белые на выезде уступили со счётом 0:2. Для «Тамбова» это пока единственная победа в чемпионате.