Капитан «Сочи» перешёл в «Ротор»
Капитан «Сочи» Евгений Песегов покидает команду. Полузащитник продолжит карьеру в волгоградском «Роторе».
В прошлом сезоне в составе команды полузащитник провёл 34 встречи, в которых забил 10 мячей. Вместе с «барсами» оформил исторический для Сочи выход в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне появлялся на поле в четырёх матчах.
«Мы благодарим Женю за время, проведённое с командой, и желаем ему успехов и новых побед!», — говорится на официальном сайте сочинского клуба.
«Ротор» после 11 туров занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, имея в активе 22 очка.
Календарь Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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