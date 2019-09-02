Капитан «Сочи» перешёл в «Ротор»

Капитан «Сочи» Евгений Песегов покидает команду. Полузащитник продолжит карьеру в волгоградском «Роторе».



В прошлом сезоне в составе команды полузащитник провёл 34 встречи, в которых забил 10 мячей. Вместе с «барсами» оформил исторический для Сочи выход в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне появлялся на поле в четырёх матчах.



«Мы благодарим Женю за время, проведённое с командой, и желаем ему успехов и новых побед!», — говорится на официальном сайте сочинского клуба.

«Ротор» после 11 туров занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, имея в активе 22 очка.

Календарь Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».