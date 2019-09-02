ЦСКА намекнул на переход новичка постом на португальском языке

ЦСКА намекнул, что в его составе скоро появится португалоговорящий игрок. Клуб разместил интригующий пост в «Твиттере».

«Какое у вас настроение?» — поинтересовалась пресс-служба красно-синих на португальском языке.

Речь, скорее всего, идёт о полузащитнике «Васко да Гама» Лукасе Сантосе. Ранее агент футболиста уже подтвердил информацию о переходе игрока в московский клуб.



Интерес к Сантосу также проявляли «Гояс», «Шапекоэнсе» и «Понте Прета». ЦСКА ранее уже предпринимал попытки подписать полузащитника. В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы тогда не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи 20-летнего хавбека.