ЦСКА намекнул на переход новичка постом на португальском языке
ЦСКА намекнул, что в его составе скоро появится португалоговорящий игрок. Клуб разместил интригующий пост в «Твиттере».
«Какое у вас настроение?» — поинтересовалась пресс-служба красно-синих на португальском языке.
Речь, скорее всего, идёт о полузащитнике «Васко да Гама» Лукасе Сантосе. Ранее агент футболиста уже подтвердил информацию о переходе игрока в московский клуб.
Интерес к Сантосу также проявляли «Гояс», «Шапекоэнсе» и «Понте Прета». ЦСКА ранее уже предпринимал попытки подписать полузащитника. В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы тогда не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи 20-летнего хавбека.
- 2 сентября 2019
-
17:21
-
17:17
-
17:16
-
17:08
-
16:52
-
16:46
-
16:39
-
16:26
-
16:16
-
16:12
-
16:12
-
16:05
-
16:00
-
15:53
-
15:46
-
15:46
-
15:34
-
15:29
-
15:27
-
15:14
-
15:07
-
15:06
-
15:02
-
14:44
-
14:42
-
14:38
-
14:25
-
14:14
-
14:11
-
14:04Игбун близок к переходу в «Динамо» Эксклюзив
-
14:02
-
13:50
-
13:47
-
13:41
-
13:32
Партнерский контент