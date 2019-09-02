Агент: Мелкадзе необходимо играть, он сможет вернуться в «Спартак» сильнее

Агент нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе Валериюс Мижигурскис прокомментировал переход футболиста в «Тамбов» на правах аренды.



«Решение Георгия уйти в аренду в «Тамбов» абсолютно взвешенное. Он молодой футболист, которому необходимо постоянно играть. В «Спартаке» на сегодняшний день у него такой возможности не было из-за высокой конкуренции, поэтому искали для него команду, которая выступает в РПЛ. В «Тамбове» Мелкадзе получит больше игрового времени и сможет вернуться в «Спартак» сильнее», — пояснил Мижигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Мелкадзе дебютировал за основу «Спартака» в мае 2015 года, и с тех пор на его счету 22 матча за красно-белых. В сезоне-2017/18 форвард уже уходил в аренду в «Тосно».