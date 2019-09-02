Видео: фанаты ЦСКА перекрыли улицу в Туле перед матчем с «Арсеналом»

Болельщики московского ЦСКА перекрыли улицу Первомайскую в Туле перед матчем 8-го тура Российской Премьер-Лиги с местным «Арсеналом».

Фанаты прошлись колонной по улице, размахивая клубными флагами, а также распевая песни и выкрикивая кричалки.

Матч «Арсенал» — ЦСКА завершился победой московского клуба со счётом 2:1.

Первый мяч в игре был забит на 10-й минуте, отличился полузащитник «канониров» Даниил Лесовой, которому ассистировал Евгений Луценко. Через несколько минут равновесие восстановил хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов, который забил свой первый гол за «армейцев». Во 2-м тайме дебютант московского ЦСКА Седрик Гогуа забил победный гол.

ЦСКА, набрав 16 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.