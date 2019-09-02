Мещеряков: когда Фернандеш играл важную роль для «Локомотива»?

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход бывшего полузащитника «железнодорожников» Мануэла Фернандеша в «Краснодар».



«У Фернандеша закончился контракт. Португалец играл важную роль для команды? Когда? Время идёт, было принято взвешенное решение. Значит, что-то не сложилось.



Я не вижу ничего страшного, это спорт, нормальная история. Я всем игрокам, которые переходят в российские клубы, да и не только российские, желаю удачи. Главное, здоровья и без травм», — приводит слова Мещерякова Sport24.

33-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Летом у него завершился контракт с московским клубом и он стал свободным агентом. 2 сентября хавбек подписал с «Краснодаром» соглашение до конца сезона-2019/20.