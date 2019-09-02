Мещеряков: когда Фернандеш играл важную роль для «Локомотива»?

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход бывшего полузащитника «железнодорожников» Мануэла Фернандеша в «Краснодар».
«У Фернандеша закончился контракт. Португалец играл важную роль для команды? Когда? Время идёт, было принято взвешенное решение. Значит, что-то не сложилось.
Я не вижу ничего страшного, это спорт, нормальная история. Я всем игрокам, которые переходят в российские клубы, да и не только российские, желаю удачи. Главное, здоровья и без травм», — приводит слова Мещерякова Sport24.
33-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Летом у него завершился контракт с московским клубом и он стал свободным агентом. 2 сентября хавбек подписал с «Краснодаром» соглашение до конца сезона-2019/20.
- 2 сентября 2019
-
18:48
-
18:38
-
18:36
-
18:22
-
18:14
-
18:12
-
18:03
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:43
-
17:39
-
17:32
-
17:29
-
17:21
-
17:17
-
17:16
-
17:08
-
16:52
-
16:46
-
16:39
-
16:26
-
16:16
-
16:12
-
16:12
-
16:05
-
16:00
-
15:53
-
15:46
-
15:46
-
15:34
-
15:29
-
15:27
-
15:14
-
15:07