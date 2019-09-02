Лысцов стал игроком «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» на официальном сайте клуба объявили о переходе защитника лиссабонской «Бенфики» Виталия Лысцова.



Контракт 24-летнего российского футболиста с самарским клубом рассчитан на 3 года. Лысцов будет выступать за «Крылья Советов» под 5-м игровым номером.

Лысцов является воспитанником московского «Локомотива». В сентябре 2014 года он перешёл в португальскую «Лейрию», а летом 2015 года перебрался в «Бенфику» в статусе свободного агента. За основной состав «орлов» Лысцов не провёл ни одного матча, но сыграл более 60 матчей за «Бенфику Б» и стал автором четырёх забитых мячей. Сыграл девять матчей за молодёжную сборную России U21 и забил один гол.

«Крылья Советов», набрав семь очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.