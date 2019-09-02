«Челси» продлил контракт с Бабой и отдал его в аренду «Мальорке»

Лондонский «Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с ганским защитником Абдулом Бабой.

Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2022 года. Сразу после продления контракта «Челси» отдал игрока в аренду «Мальорке».

Баба перешёл в «Челси» летом 2015 года из «Аугсбурга». Сумма трансфера составила € 20 млн. В прошлом сезоне 25-летний ганец выступал на правах аренды за «Шальке-04» и «Реймс». В чемпионате Германии футболист принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями. За «Реймс» он сыграл 11 матчей, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил три жёлтые карточки.