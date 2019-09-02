«Челси» продлил контракт с Бабой и отдал его в аренду «Мальорке»
Лондонский «Челси» на официальном сайте объявил о продлении контракта с ганским защитником Абдулом Бабой.
Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2022 года. Сразу после продления контракта «Челси» отдал игрока в аренду «Мальорке».
Баба перешёл в «Челси» летом 2015 года из «Аугсбурга». Сумма трансфера составила € 20 млн. В прошлом сезоне 25-летний ганец выступал на правах аренды за «Шальке-04» и «Реймс». В чемпионате Германии футболист принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями. За «Реймс» он сыграл 11 матчей, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил три жёлтые карточки.
Фатальный автогол Зума и дубль Абрахама — в обзоре матча «Челси» — «ШЮ»
- 2 сентября 2019
-
18:48
-
18:38
-
18:36
-
18:22
-
18:14
-
18:12
-
18:03
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:43
-
17:39
-
17:32
-
17:29
-
17:21
-
17:17
-
17:16
-
17:08
-
16:52
-
16:46
-
16:39
-
16:26
-
16:16
-
16:12
-
16:12
-
16:05
-
16:00
-
15:53
-
15:46
-
15:46
-
15:34
-
15:29
-
15:27
-
15:14
-
15:07
Партнерский контент