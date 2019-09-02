Лукаку: мы не должны принимать дискриминацию ни в какой форме

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку сделал заявление после того, как подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Кальяри».



Встреча «Интера» и «Кальяри» состоялась 1 сентября и завершилась со счётом 2:1 в пользу чёрно-синих. Лукаку забил победный мяч с пенальти. Перед исполнением 11-метрового большая часть фанатской трибуны «Кальяри» начала скандировать расистские лозунги в адрес нападающего.



«Многие игроки за последний месяц сталкивались с оскорблениями на расовой почве. Вчера я тоже с этим столкнулся. Футбол — это игра, которой может наслаждаться каждый. Мы не должны принимать дискриминацию ни в какой форме. Это позорит наш спорт. Надеюсь, что футбольные федерации по всему миру будут серьёзно реагировать на все случаи проявления расизма.



Социальные сети должны лучше прорабатывать этот момент с футбольными клубами, потому что каждый день на глаза попадаются комментарии с расистскими оскорблениями под постами цветных людей. Мы говорим об этом на протяжении многих лет, но не видим никакой реакции.



Леди и джентльмены, на дворе 2019 год. Вместо того, чтобы прогрессировать, мы движемся обратно. Думаю, игрокам следует объединиться и сделать заявление, чтобы сохранить футбол чистым и приятным для каждого», — написал Лукаку на странице в «Твиттере».

Конте призвал итальянских фанатов, оскорблявших Лукаку, быть цивилизованными