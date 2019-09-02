Экс-тренер «Спартака» Гомес возглавил донецкий «Олимпик»

Испанский тренер Висенте Гомес возглавил донецкий «Олимпик», сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Специалист подписал с донецким клубом контракт до лета 2022 года.

«Я здесь, потому что это очень интересная возможность для меня. Я увидел большое желание президента пригласить меня возглавить «Олимпик» и его огромную любовь к своему клубу, что не могло не подкупить меня. Я полон энтузиазма помочь клубу преодолеть этот сложный период. Не могу дождаться начала работы и знакомства с футболистами», — сказал Гомес.

После шести туров «Олимпик», набрав одно очко, занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

47-летний Гомес ранее входил в тренерский штаб Массимо Карреры в московском «Спартаке».