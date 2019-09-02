Игбун: понравилось, что «Динамо» собирается бороться за еврокубки

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун поделился впечатлениями от перехода в московское «Динамо» на правах аренды.
«С самого первого мгновения почувствовал себя в «Динамо» как дома. Меня отлично приняли, проявили большую заинтересованность. Рад оказаться здесь. Постараюсь проявить себя с наилучшей стороны.
«Динамо» — клуб с богатой историей и славными традициями. Стать частью такого коллектива — большое счастье. Мне уже рассказали о целях, стоящих перед командой в предстоящем сезоне. Понравилось, что «Динамо» собирается бороться за еврокубки. Хочу написать здесь свою историю.
Для меня есть только одна цель – забитые мячи в ворота соперника. Когда выхожу на поле, думаю только о победе. Знаю, что в «Динамо» сложился прекрасный коллектив. Это крайне важно. В одиночку в футболе сложно добиться результата. Когда есть единая команда, можно покорить любые вершины», — приводит слова Игбуна официальный сайт «Динамо».
- 2 сентября 2019
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