Видео: фатальное невезение португальской команды в одной атаке
Футболисты «Фамаликана» удивительным образом не смогли забить в ворота лиссабонского «Спортинга» в одном из эпизодов матча молодёжного чемпионата Португалии U23.
Фамаликанцы в ходе атаки несколько раз били по воротам, но на пути мяча поочередно становились штанга, вратарь и перекладина, а заключительный удар пришёлся рядом со штангой. В итоге, «Фамаликан» уступил «Спортингу» со счётом 1:5, забив единственный гол в концовке первого тайма, уступая к тому времени 0:2.
Основная команда «Фамаликана» в данный момент лидирует в турнирной таблице португальского национального чемпионата, набрав 10 очков в четырёх турах. В 5-м туре клуб на своём поле встретится с «Пасуш де Феррейрой».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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