«Оренбург» объявил о переходе шведского хавбека Рогича

Полузащитник «Эребру» Филип Рогич перешёл в «Оренбург», сообщается на официальном сайте российского клуба.

Условия трансфера шведского игрока, а также детали его личного контракта с «Оренбургом» не разглашаются.

26-летний Рогич является воспитанником «Эскильстуны». За «Эребру» он выступал с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах национального шведского чемпионата (19 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, отдал четыре результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.

«Оренбург», набрав пять очков в восьми матчах, находится в зоне вылета Российской Премьер-Лиги и занимает 15-е место. В 9-м туре клуб дома сыграет с «Рубином». Матч состоится 15 сентября.