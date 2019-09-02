Лукас Сантос взял в ЦСКА номер, под которым играл Вагнер Лав

Полузащитник Лукаса Сантоса будет выступать в ЦСКА под 11-м игровым номером, сообщается на официальном сайте московской команды.
Напомним, сегодня, 2 сентября, Сантос перешёл из «Васко да Гамы» в ЦСКА на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего бразильского футболиста рассчитано до окончания 2019 года. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа его трансфера.
Ранее под этим номером в новейшей истории ЦСКА также выступали Сергей Филиппенков, Спартак Гогниев, Вагнер Лав, Павел Мамаев, Марк Гонсалес, Алексей Ионов, Кирилл Панченко и Витиньо.
Интерес к Сантосу также проявляли «Гояс», «Шапекоэнсе» и «Понте Прета». ЦСКА ранее уже предпринимал попытки подписать полузащитника. В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере.
- 2 сентября 2019
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