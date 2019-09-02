Лукас Сантос взял в ЦСКА номер, под которым играл Вагнер Лав

Полузащитник Лукаса Сантоса будет выступать в ЦСКА под 11-м игровым номером, сообщается на официальном сайте московской команды.



Напомним, сегодня, 2 сентября, Сантос перешёл из «Васко да Гамы» в ЦСКА на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего бразильского футболиста рассчитано до окончания 2019 года. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа его трансфера.



Ранее под этим номером в новейшей истории ЦСКА также выступали Сергей Филиппенков, Спартак Гогниев, Вагнер Лав, Павел Мамаев, Марк Гонсалес, Алексей Ионов, Кирилл Панченко и Витиньо.



Интерес к Сантосу также проявляли «Гояс», «Шапекоэнсе» и «Понте Прета». ЦСКА ранее уже предпринимал попытки подписать полузащитника. В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере.

ЦСКА объявил о переходе Лукаса Сантоса на правах аренды