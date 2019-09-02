«Реал» арендовал Ареола
«Пари Сен-Жермен» объявил на официальном сайте о переходе голкипера Альфонса Ареола в мадридский «Реал» на правах аренды. Арендное соглашение 26-летнего французского вратаря рассчитано до 30 июня 2020 года.
Ареола является воспитанником «Пари Сен-Жермен». В прошлом сезоне голкипер принял участие в 21 матче французского национального чемпионата, в которых пропустил 17 голов и получил одну жёлтую карточку. В составе парижского клуба Ареола трижды становился чемпионом Франции, выиграл два Кубка французской лиги, два Кубка Франции, а также трижды — Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне Ареола провёл три матча в французской Лиге 1 (все — в основном составе) и пропустил два мяча.
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