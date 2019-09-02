«Ливерпуль» установил кучу рекордов и другие события 4-го тура АПЛ

«Чемпионат» публикует новый выпуск подкаста от журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера, которые разбирают ключевые сюжеты 4-го тура АПЛ. «Ливерпуль» остается единственной командой, которая не теряет очки. А «Сити» на этот раз теряет не очки, а лучшего центрального защитника по версии Гвардиолы. Удивительным образом остальные четыре топ-клуба («МЮ», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм») набирают по одному очку – у всех свои болевые точки.
3:21 — Джака в режиме Гацкана
5:04 — Чем удивил «Тоттенхэм»
8:38 — Средний возраст «Челси» – 24 года. Отсюда проблема вторых таймов?
12:59 — Аааааа… Змея с ножом!!! (Это про «Сити»)
14:49 — У Лапорта травма колена. Как теперь будет выглядеть центр защиты «Манчестер Сити»
17:25 — Три новых рекорда «Ливерпуля»
22:26 — Сульшера уволят до Нового года? Хаит объясняет, почему это глупо
25:51 — Телингатеру померещился договорняк. Парень совсем поплыл
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