Коноплянка перешёл в «Шахтёр»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка перешёл в донецкий «Шахтёр», сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин на странице в «Фейсбуке». Детали сделки не уточняются.



«Это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не нуждается в дополнительном представлении. Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет ещё сильнее», — написал Палкин.

Ранее была информация об интересе к Коноплянке со стороны «Бешикташа», контактах с «Сампдорией» и «Ромой», но переход так и не состоялся.



Коноплянка выступал в «Шальке-04» на протяжении трёх сезонов. В Бундеслигу он перебрался из чемпионата Испании, где играл в составе «Севильи». В сезоне-2018/19 хавбек принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку.