«Рома» арендовала Калинича

«Рома» на официальном сайте объявила о переходе хорватского нападающего «Атлетико» Николы Калинича.

Римский клуб арендовал футболиста на год за € 2 млн. Через год «волки» будут иметь право выкупить трансфер форварда за € 9 млн.

«Здорово, что я перехожу в большой клуб. Горжусь тем, что стал частью этой команды и клуба. «Рома» имеет большую историю, и я очень рад быть здесь", — сказал Калинич.

Калинич перешёл в «Атлетико» летом 2018 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 14,5 млн. В прошлом сезоне 31-летний форвард принял участие в 17 матчах испанского национального чемпионата (семь — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей. Контракт хорвата с «матрасниками» действует до лета 2021 года.