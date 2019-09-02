Рафинья перешёл в «Сельту» на правах аренды
Бразильский полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара перешёл в «Сельту» на правах аренды, сообщается на официальном сайте испанского клуба. Арендное соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2019/20.
Рафинья является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2018/19 бразильский хавбек принял участие в пяти матчах испанского национального чемпионата (в трёх — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился и получил одну жёлтую карточку. Кроме того, на его счету один гол в двух матчах Лиги чемпионов. Ранее «Барселона» продлила контракт с Рафиньей до 2021 года.
«Сельта» набрала 4 очка в 3 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры.
Рафинья может перейти в «Валенсию»
- 2 сентября 2019
-
20:27
-
20:24
-
20:20
-
20:15
-
20:05
-
19:57
-
19:45
-
19:35
-
19:22
-
19:08
-
19:07
-
19:05
-
19:01
-
18:48
-
18:38
-
18:36
-
18:22
-
18:14
-
18:12
-
18:03
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:43
-
17:39
-
17:32
-
17:29
-
17:21
-
17:17
-
17:16
-
17:08
-
16:52
-
16:46
-
16:39
-
16:26
Партнерский контент