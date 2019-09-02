Рафинья перешёл в «Сельту» на правах аренды

Бразильский полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара перешёл в «Сельту» на правах аренды, сообщается на официальном сайте испанского клуба. Арендное соглашение 26-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2019/20.



Рафинья является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2018/19 бразильский хавбек принял участие в пяти матчах испанского национального чемпионата (в трёх — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился и получил одну жёлтую карточку. Кроме того, на его счету один гол в двух матчах Лиги чемпионов. Ранее «Барселона» продлила контракт с Рафиньей до 2021 года.



«Сельта» набрала 4 очка в 3 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

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