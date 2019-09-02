«Тамбов» объявил о переходе Обухова

«Тамбов» на странице клуба в «Твиттере» объявил о переходе нападающего «Сочи» Владимира Обухова. Контракт 27-летнего футболиста с тамбовским клубом рассчитан на 2 года. Обухов будет выступать в составе «Тамбова» под 13-м игровым номером.
Фото можно посмотреть на странице «Тамбова» в «Твиттере».
Обухов является воспитанником московского «Спартака». В минувшем сезоне, выступая за «Мордовию», нападающий принял участие в 35 матчах Футбольной национальной лиги (27 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (3 — с пенальти), а также получил четыре жёлтые карточки. В «Сочи» он перешёл этим летом.
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Тамбов», набрав 5 очков, занимает последнее, 16-е место. «Сочи», имея в активе на одно очко больше, — на 14-м месте.
- 2 сентября 2019
-
21:58
-
21:52
-
21:49
-
21:44
-
21:34
-
21:33
-
21:18
-
21:09
-
20:56
-
20:42
-
20:39
-
20:33
-
20:27
-
20:24
-
20:20
-
20:15
-
20:05
-
19:57
-
19:45
-
19:35
-
19:22
-
19:08
-
19:07
-
19:05
-
19:01
-
18:48
-
18:38
-
18:36
-
18:22
-
18:14
-
18:12
-
18:03
-
18:00
-
17:55
-
17:50