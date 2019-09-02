«Тамбов» объявил о переходе Обухова

«Тамбов» на странице клуба в «Твиттере» объявил о переходе нападающего «Сочи» Владимира Обухова. Контракт 27-летнего футболиста с тамбовским клубом рассчитан на 2 года. Обухов будет выступать в составе «Тамбова» под 13-м игровым номером.

Фото можно посмотреть на странице «Тамбова» в «Твиттере».

Обухов является воспитанником московского «Спартака». В минувшем сезоне, выступая за «Мордовию», нападающий принял участие в 35 матчах Футбольной национальной лиги (27 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (3 — с пенальти), а также получил четыре жёлтые карточки. В «Сочи» он перешёл этим летом.



В турнирной таблице Премьер-Лиги «Тамбов», набрав 5 очков, занимает последнее, 16-е место. «Сочи», имея в активе на одно очко больше, — на 14-м месте.